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CHP'li ismin acı günü! Kalp ameliyatı olan 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP&#039;li ismin acı günü! Kalp ameliyatı olan 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
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CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'ın kalp ameliyatı geçiren 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar’ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar (13) Ankara’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından bugün hayatını kaybetti.

DOĞUŞTAN KALBİ DELİKTİ

Manavgat’ı üzüntüye boğan Ege Başar’ın doğuştan kalbinin delik olduğu, daha önce de 2 kez ameliyat geçirdiği bildirildi.

CHP'li ismin acı günü! Kalp ameliyatı olan 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

3 AMELİYATA DAYAMADI, 13 YAŞINDAKİ EGE HAYATINI KAYBETTİ

7 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da bir hastanede büyük bir operasyon geçiren Ege’nin dün durumunun kötüleştiği, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP'li ismin acı günü! Kalp ameliyatı olan 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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