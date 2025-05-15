CHP'li Sevda Erdan Kılıç'ın 'ölüm haberi' ortalığı karıştırdı: İşin içine Deniz Yücel'i de kattılar

İzmir'de yerel bir haber sitesi CHP vekili Sevda Erdan Kılıç'ın öldüğü haberini yaptı. Haberi sosyal medya hesabından yalanlayan Kılıç, "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Görevimin başındayım" dedi.

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir merkezli yerel bir haber sitesinin yayınladığı haberle hayatının şokunu yaşadı. Site, genç vekilin hayatını kaybettiği yönünde haber yaptı.

Söz konusu site haberine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ağzından da bir açıklama ekledi. Gündem olan haber direkt Sevda Erdan Kılıç tarafından yalanlandı.

"BÜYÜK AYRICALIK"

Ölüm haberi yapılan Kılıç'tan gündem olan habere ilişkin yalanlama gecikmedi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" dedi.

"BİRİLERİ KÖTÜ BİR ŞAKA YAPMIŞ"

Kılıç'ın paylamışına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i de etiketledi.

Yücel de paylaşıma şu cevabı verdi;

"Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var."

Kılıç'ın açıklamasının ardından söz konusu haber siteden kaldırıldı.