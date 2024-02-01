Çiftçiler Belçika sokaklarını savaş alanına çevirdi! Brüksel'deki AB Zirvesi'ne traktörlü protesto 

Avrupa'da çiftçiler ayaklanmış durumda. AB'nin çevre politikaları ve ucuz gıda ithalatına tepki gösteren çiftçiler sokakları savaş alanına çevirdi. Son eylem ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Sokağa çıkan Belçikalı çiftçiler, Brüksel sokaklarını ateşe verip traktörleriyle Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ni protesto etti.

Avrupa'nın birçok ülkesinde çiftçi eylemleri devam ediyor. Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan gibi ülkelerde çiftçiler günlerdir sokaklarda. Dün Fransa'da sokakları ateşe veren çiftçiler bugün de Belçika sokaklarını savaş alanına çevirdi.

SOKAKLARI ATEŞE VERDİLER

Bugün Avrupa Birliği'nin Genel Merkezi'nin de olduğu başkent Brüksel'de çiftçiler traktörlerle sokağa döküldü. Öfkeli çiftçiler Liderler Zirvesi yapılırken şehre traktörlerle girip sokakları ateşe verdi. Birkaçı binaya yumurta fırlattı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis, AB'nin kalbi olan Brüksel'deki ana caddelerde yaklaşık 1000 traktörün yolları kapattığını duyururken çok sayıda çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gönderildi.

AVRUPALI ÇİFTÇİLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?



Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan bu yana akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.