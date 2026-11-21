Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Savcı Leyla karakteriyle tanınan oyuncu Çiğdem Batur'un Sultanahmet Camii'nde çektiği video tartışmalara neden oldu. Caminin içerisinde yoğun ayak kokusu bulunduğunu öne sürerek yetkililere çağrıda bulunan Batur hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

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Oyuncu Çiğdem Batur, İstanbul'daki Sultanahmet Camii'nde çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündeme geldi. Camideki kokudan rahatsız olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulunan Batur'un açıklamaları sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Paylaşımın ardından oyuncu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

"KOKUDAN BAŞIM DÖNDÜ"

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur, 19 Kasım'da sosyal medya hesabından Sultanahmet Camii ziyaretine ilişkin bir video paylaştı.

Cami içerisinde çektiği görüntülerde burnunu kapattığı görülen Batur, yaşadığını belirttiği koku sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın yetkililer bakın buradaki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz bütün dünyaya. Kokudan başım döndü valla."

Çiğdem Batur hakkında soruşturma başlatıldı! Sultanahmet Camii paylaşımı gündem oldu

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Batur'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, cami içerisinde çekilen videonun ve kullanılan ifadelerin uygun olmadığını belirterek oyuncuya tepki gösterdi.

TCK 216 KAPSAMINDA SORUŞTURMA İDDİASI

Tartışmalar devam ederken Çiğdem Batur hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Söz konusu madde, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarına ilişkin hükümler içeriyor.

"DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİĞİM KONU HİJYENDİ"

Yaşananların ardından Batur, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. "Öncelikle belirtmek isterim ki; sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekânı hedef almak değildi" diyen oyuncu "Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekândaki hijyen ve havalandırma sorunuydu" ifadelerini kullandı.

Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın, yalnızca tarihî ve kültürel mirasın değil, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden olduğunu ifade eden Batur, paylaştığı videoda, kıymetli mekânları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin Türkiye'den nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişesini dile getirmek istediğini ileri sürdü.

Batur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İfade biçimimin farklı şekillerde yorumlanmış olmasını anlıyorum. Herkesin düşüncesini ifade etme hakkına da saygı duyuyorum. Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmede hassasiyetimin doğru anlaşıldığını görmek ve dile getirdiğim sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti. Bu konuda en kısa zamanda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. Öte yandan eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olmakla birlikte, hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara ilişkin yasal haklarım saklıdır. Bu nitelikteki içerikler gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır. Çünkü hiç kimsenin düşüncesini ifade etme hakkı, bir başkasının onurunu ve kişilik haklarını ihlal etme özgürlüğü anlamına gelmez."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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