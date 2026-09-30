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Çin’de gözaltına alınmıştı: CHP’li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi

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Çin’de gözaltına alınmıştı: CHP’li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi
Başlık ResmiÇin’de gözaltına alınmıştı: CHP’li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi

Fethiye Belediyesi heyetiyle temmuz ayında Çin’e giden CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya’nın, otel odasında 18 yaşından küçük olduğu öne sürülen bir kız çocuğuyla bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Çin’de yaklaşık 2 aydır süren adli süreç devam ederken, CHP Muğla İl Başkanlığı Başkaya’nın partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

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CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Fethiye Belediyesi heyetiyle gerçekleştirdiği Çin gezisinde, otel odasında yanında 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı, bu nedenle ülkeye dönüş yapamadığı belirtildi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, Fethiye Belediyesi heyetiyle beraber Temmuz ayında Çin'e gitti. Fethiye Belediyesi heyeti, Jinhua, Şanghay ve Huzhou şehirlerinde çeşitli eğitimlere katılıp inceleme yaptı. Temasların sonrasında heyet ülkeye dönerken, heyette bulunan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği kaydedildi. Hakkında yürütülen adli süreç sebebiyle ülkede gözaltında olduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, kızın 18 yaşından küçük olduğu öne sürüldü.

Çin’de gözaltına alınmıştı: CHP’li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi
Başlık ResmiÇin’de gözaltına alınmıştı: CHP’li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi

FETHİYE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Fethiye Belediyesi, Çin ziyareti esnasında yaşandığı iddia edilen adli vaka ile alakalı olarak Çin makamları tarafından inceleme ve soruşturma yapıldığını duyurdu. Belediye açıklamasında, olayın kişisel nitelikte olduğu ve Fethiye Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla herhangi bir alakasının olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca programa katılan diğer kursiyerlerin de olayla herhangi bir alakasının olmadığı ifade edildi.

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında olan Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini duyurdu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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