Cinsiyetini de değiştirmişti ama daha fazla kaçamadı! JASAT, istihbarat unsurları hepsi devreye girdi

Hem Muğla hem de Aydın'daki ekipleri harekete geçiren 32 yaşındaki H.S. isimli kadın, erkek kılığında yakalandı. 45 suç kaydı olan kadın cezaevine gönderildi.

Muğla ve Aydın'da jandarma komutanlıkları 32 yaşındaki H.S. için düğmeye bastı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat unsurları tarafından 2023 yılından itibaren “5 adet Nitelikli Hırsızlık ve 5 adet nitelikli Dolandırıcılık” suçları olmak üzere toplam 36 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma, 632 bin 540 TL adli para cezası ve benzer toplam 45 suç kaydı bulunan H.Y. (32) isimli kadın şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

JANDARMA, JASAT, İSTİHBARAT UNSURLARI HEPSİ DEVREDE...

Şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma ve soruşturma sonucu, şahsın işlemiş olduğu suçlardan dolayı yakalanmamak amacıyla kılık değiştirdiği tespit edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir akrabasının yanında olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs erkek kılığında ikametinden dışarı çıktığı esnada Muğla İl Jandarma Komutanlığı unsurları ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve istihbarat unsurları tarafından yakalandı.

Şahıs Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığınca tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.