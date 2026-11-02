Çocukların kullandığı bisiklette iki büyük risk! Satışına yasak geldi

Ticaret Bakanlığı, bir oyuncak markasına ait çocuk bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riski belirlendiğini açıkladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünün satışına yasak getirilirken piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin güvenlik açısından risk taşıdığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında incelenen bisikletin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı belirlendi.

Bu tespit üzerine söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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GÜVENSİZ ÜRÜNLER GUBİS'TE YAYIMLANIYOR

Bekir Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirterek denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Vatandaşlar, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgilere Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabiliyor: https://gubis.ticaret.gov.tr

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