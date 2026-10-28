Kasım indirimleri mercek altında! Bakanlıktan vatandaşlara 8 kritik uyarı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim kampanyalarını yakın takibe aldı. Gerçekte olmayan indirimler, yanıltıcı fiyat karşılaştırmaları ve gizlenen kampanya koşulları denetim kapsamında bulunuyor. Mevzuata aykırı reklam ve uygulamalar için 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Bakanlık bu kapsamda vatandaşlara 8 uyarıda bulundu.

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Ticaret Bakanlığı, kasım ayı boyunca yoğunlaşan indirim kampanyalarında tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve aldatıcı reklamların önlenmesi amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, indirimli satış reklamlarının tüm mecralarda yakından takip edildiği, tüketici şikâyetleri doğrultusunda incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla indirim kampanyalarını mercek altına aldı. İncelemelerde mevzuata aykırı olduğu belirlenen reklamlar hakkında, reklamın yayımlandığı mecra ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 TL'den 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

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İNDİRİM REKLAMLARINDA YENİ DÜZENLEME

1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallar güncellendi. Düzenlemeyle tüketicilerin daha etkin korunması ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda reklamların tüketicileri doğru ve eksiksiz bilgilendirmesi, indirim oranlarının gerçeği yansıtması ve kampanya koşullarının açıkça belirtilmesi gerekiyor.

İŞTE CEZA GETİREBİLECEK İHLALLER

Bakanlığın açıklamasında, tüketicileri yanıltabilecek uygulamalar arasında şu örnekler sıralandı:

Gerçekte olmayan indirimlerin reklamının yapılması.

İndirim öncesi fiyatın yanlış belirlenmesi: Mal satışına ilişkin reklamlarda, indirim başlangıç tarihinden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınmaması.

Kampanya tarihlerinin belirtilmemesi: İndirimli satış kampanyalarının başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi.

İndirim oranlarının yanıltıcı sunulması: “Yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5” gibi birden fazla indirimin birlikte belirtilerek tüketicinin nihai indirim oranı konusunda yanıltılması.

Sadakat programlarında kurallara uyulmaması: Koşullu satış ve sadakat programlarına ilişkin kampanya iletişimlerinde indirimli satış reklamı kurallarının göz ardı edilmesi.

Vaatlerle istisnaların uyuşmaması: Reklamda sunulan ana vaat ile bu vaadin istisnaları arasında çelişki bulunması.

Önemli koşulların gizlenmesi: Tüketicilerin kararlarını etkileyebilecek istisnaların saklanması veya zor erişilebilir şekilde açıklanması.

Bakanlık, bu ve benzeri mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin sürdürüleceğini ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

TÜKETİCİLERE 8 KRİTİK UYARI

Kasım indirimlerinde mağduriyet yaşamamak için tüketicilerin alışveriş öncesinde bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Bakanlığın açıklamasında şu önerilere yer verildi:

Fiyat araştırması yapın: Ürünü satın almadan önce farklı satıcıların ve satış kanallarının fiyatlarını karşılaştırın. Fiyat geçmişini kontrol edin: Güncel fiyatla indirim öncesindeki fiyatı karşılaştırarak indirim vaadinin gerçekliğini değerlendirin. İnternet sitesinin güvenilirliğini araştırın: Özellikle sosyal medya üzerinden ulaşılan sitelerin güvenlik unsurlarını kontrol edin; SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik uygulamalarına dikkat edin. Kampanya koşullarını inceleyin: İndirim oranının yanı sıra istisnaları, sınırlamaları ve kampanyanın geçerlilik şartlarını okuyun. Aldatıcı tasarımlara karşı dikkatli olun: İstenmeyen işlemlere yönlendirebilecek internet sitesi ve mobil uygulama tasarımlarına karşı temkinli davranın. Ek ücretleri kontrol edin: Teslimat ve hizmet bedelleri gibi ürün fiyatına eklenebilecek ücretleri ödeme öncesinde inceleyin. Kişisel ve finansal bilgilerinizi koruyun: Banka ve kredi kartı bilgilerinizle diğer ödeme aracı bilgilerinizi yalnızca güvenilir platformlarda paylaşın. Dolandırıcılık girişimlerine karşı tedbirli olun: Gerçekçi olmayan indirim vaatlerine, şüpheli bağlantılara ve güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara karşı dikkatli davranın.

ŞİKAYETLER REKLAM KURULUNA İLETİLEBİLECEK

Tüketiciler, karşılaştıkları aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar hakkındaki şikayetlerini Reklam Kuruluna iletebiliyor. Başvuru ve bilgilendirme sayfasına Ticaret Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Bakanlık, kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarını mecra ayrımı gözetmeksizin takip edeceğini ve tüketicileri yanıltan, gerçeği yansıtmayan ya da mevzuata aykırılık teşkil eden reklamlar hakkında gerekli idari yaptırımları uygulayacağını duyurdu.

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