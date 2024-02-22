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    • Haberler > Gündem > Çok sayıda siyasi katıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Çok sayıda siyasi katıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın vefat eden babası Şevki Bolat bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye bakanlar, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu gibi çok sayıda siyasi isim ve iş insanı katıldı.

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şevki Bolat, toprağa verildi.

    Çok sayıda siyasi katıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

    Şevki Bolat için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde düzenlenen törende Bakan Bolat ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Bolat'ın cenaze namazı, öğle vaktinde İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından Ticaret Bakanı Bolat, törene katılanlara teşekkür etti.

    Çok sayıda siyasi katıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

    ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

    Cenaze törenine, Bakan Bolat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman ve Mustafa Şentop, eski bakanlardan Süleyman Soylu, Nurettin Nebati, Adil Karaismailoğlu, Muammer Güler, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

    Çok sayıda siyasi katıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

    İŞ İNSANLARI DA ORADAYDI

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanı sıra iş dünyasından Yıldırım Demirören, Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi ve Abdurrahim Albayrak da cenaze törenine katılan isimler arasında oldu.

    Şevki Bolat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Topkapı Çamlık Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

    Çok sayıda siyasi katıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın babası son yolculuğuna uğurlandı - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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