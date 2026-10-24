Hatay’da nesli tehlike altındaki dağ ceylanlarının yaşam alanında bir kişinin şahsi kullanım amacıyla toprağı sürdüğü tespit edildi. Ekiplerin tespit ettiği kişiye 699 bin 245 TL para cezası kesildi.

Kaydet a- | +A

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında 2014 yılında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde 13 bin 300 hektarlık alan doğada yaşayan canlılara ev sahipliği yapıyor. Bölgede "Gazella gazella" olarak bilinen dağ ceylanların avcılığa karşı korunması için kurulan yaban koruma sahasında ilk zamanlarda dağ ceylanların sayısı 80 iken en son alınan verilere göre rakamlar 1500'ün üzerine çıkmış durumda.

Çok yanlış bir yer seçti! Sürdüğü toprak nedeniyle 700 bin TL ceza yedi

699 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bölgenin korunması ve dağ ceylanlarına zarar verilmemesi amacıyla sürdürülen denetimler; bölgenin şahsi kullanım amacıyla izinsiz olarak sürüldüğü anlaşıldı. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağı sürdüğü tespit edilen şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı.

Çok yanlış bir yer seçti! Sürdüğü toprak nedeniyle 700 bin TL ceza yedi

MİLLİ PARKLAR'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Hatay Dağ Ceylanlarını Yaşam Alanlarıyla Birlikte Koruyoruz. Ülkemizin en değerli türlerinden biri olan Hatay Dağ Ceylanlarının yaşam alanlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde, şahsi kullanım amacıyla izinsiz toprak sürdüğü tespit edilen bir şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 TL idari işlem uygulandı. Nesli tehlike altında bulunan ve yürüttüğümüz koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu her yıl artan Hatay Dağ Ceylanlarını yaşam alanlarıyla birlikte korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala