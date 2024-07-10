Çöp evi temizlenen kadın: Evi onlar kirletti ben değil 

Adana’da alzheimer hastası Yıldız Özgen’in çöp evi ikinci kez ekipler tarafından boşaltıldı. Bina sakinleri “Beslenme ihtiyacını karşılayamıyor. Evde şu an her yeri böcek kaplamış durumda. Yatakları böceklenmiş durumdaydı” ifadeleriyle Özgen’in durumunu anlattı. Yaşlı kadın ise “Evi ben değil onlar kirletti” ifadelerini kullandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşamını sürdüren 79 yaşındaki Yıldız Özgen, eşinin 21 sene önce hayatını kaybetmesiyle kötü günler yaşamaya başladı.

Eşi Mehmet’ten miras olarak birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın, Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı'nda oturmaya başladı. Alzheimer hastası yaşlı kadının evi, yıllar içerisinde çöp eve dönüştü.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Komşuların kötü koku ihbarı üzerine eve gelen belediye ekipleri çöp evi ortaya çıkarttı. Ekipler evi temizleyip ilaçlama çalışması yaptı.

2 KAMYON ÇÖP TAHLİYE EDİLMİŞ

Öte yandan, Yıldız Özgen'in evinin geçen sene de çöp ev ihbarı üzerine temizlendiği ve 2 kamyon çöpün tahliye edildiği ortaya çıktı.

“EŞİYLE BİRLİKTE AKLİ DENGESİNİ KAYBETTİ”

Apartman sakinlerinden Başak Kestek, "Biz apartmana ilk taşındığımızda bu şekilde değildi. Yıllar önce eşini kaybettiği için 5-10 sene içerisinde akli dengesini kaybetmiş. Geçen yıl belediye ve temizlik şirketi ile görüştüğümüzde temizliği yapıldı.

Alzheimer olduğu için dairesi yine çöp daireye dönüştü. Bugün de yine valilik ve belediyeye başvuru yaptık. Temizlik işlemleri gerçekleştirildi ancak kadının sağlık açısından görüntüsü ve sağlığı çok kötü. Beslenme ihtiyacını karşılayamıyor. Evde şu an her yeri böcek kaplamış durumda. Yatakları böceklenmiş durumdaydı. Onları atarak yeni yastık ve yatak telafisinde bulunacağız kendisine" dedi.

SUÇU BELEDİYE EKİPLERİNE ATTI

Evinde yeniden temizlik ve ilaçlama çalışmalarına başlanan Yıldız Özgen "Geldiler, gittiler. Kaçıncı bu. Benim evim temizdi. Onlar kirletti. Az önce gittiler. İyiyim şu anda. Sizi görünce iyi oluyorum. Evi dağıttılar. 15 kişi geldi gitti. İki gündür ev böyle. Dağıttılar, aradılar, götürdüler, taşıdılar bir şeyler yaptılar" ifadelerini kullandı.