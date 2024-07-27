'Çöp uyarısı' başını yaktı! 15 kişi birden saldırdı, cebindeki parayı da kavgada kaptırdı

Bursa'da bir akaryakıt istasyonu çalışanı, yere çöp atan müşteriyi uyardı. 'Yere niye çöp atıyorsun' sorusuna sinirlenen adam, yaklaşık 15 yakınıyla çalışanı dakikalarda darp etti. Kolu kırılan ve 2 ay çalışamaz raporu alan adam, cebindeki 8 bin lirayı da kavga sırasında kaptırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan 3 çocuk babası Şamil Kasap, yakıt almak için gelen bir müşterinin yere çöp attığını fark etti. Kasap, "Yere niye çöp atıyorsun?" diye sordu, soruya sinirlenen müşteri küfür ederek cevap verdi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce işyerinde bulunan diğer çalışanlar olayı ayırdı. Fakat öfkeli müşteri bununla yetinmeyip hemen yakınlarını aradı. Akaryakıt istasyonuna gelen yaklaşık 15 kişilik grup, 3 çocuk babası adama saldırdı.

ODANIN CAMINI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Mesai arkadaşları Kasap'ı hemen dinlenmek için kullandıkları odaya soktu. Hıncını alamayan kalabalık odanın camını kırıp içeri girdi.

Kasap'ı feci şekilde darp edip olay yerinden ayrıldı. Kolu kırılıp, vücudunun farklı yerlerinde darp izi bulunan Şamil Kasap, ihbar üzerine gelen ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilip yapılan tedavinin ardından 2 ay iş göremez raporu aldı.

"CEBİMDE 8 BİN LİRA VARDI ONU DA ALMIŞLAR"

O anları anlatan Kasap, “Çalıştığım esnada bir müşteri yanaştı. Yakıt verecekken kendisinin yere çöp attığını gördüm. ‘Niye atıyorsun, sana yakışıyor mu?' dedim. Daha sonra bana küfür etti. Ben ‘niye küfür ediyorsun?' deyince tartışmaya başladık. Daha sonra bu şahıs yakınlarını telefonla aramış. Yaklaşık 15 kişi gelip beni darp ettiler, cebimde 8 bin lira para vardı onu da almışlar. Biz o kadar kişinin vurmasına rağmen ölmediğimize dua ediyoruz. Ben yetkililere sesleniyorum; Bugün bize yarın başkasına, adalete güveniyorum, karşı taraftan şikayetçiyim” diye konuştu.