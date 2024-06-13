Kızını ve torununu sokak ortasında öldürdü! Çevredekiler dayak attı

50 milyon liraya satacaktı! 2 bin yıllık mozaik bulundu

50 milyon liraya satacaktı! 2 bin yıllık mozaik bulundu

Adana'dan Eskişehir'e gelen bir kişi, 31 yaşındaki kızını ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Bu sabah saatlerinde Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

KAÇMAYA ÇALIŞAN TORUNUNU DA ÖLDÜRDÜ

Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti.

ÇEVREDEKİLER KATİL ADAMI DARBETTİ

Kızıyla arasındaki henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edilen Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Osman Nuri K., tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.