TGRT Haber'de "Çözen Kazanır"la yarışma heyecanı başladı

Alper Altun’un sunuculuğunda gerçekleşen ''Çözen Kazanır'' isimli yeni jenerasyon yarışma programı, TGRT Haber'de başladı. Programa koşulsuz şartsız herkes katılabiliyor.

Her akşam saat 21.00’de Alper Altun tarafından sunulan yarışma programı "Çözen Kazanır", TGRT Haber ekranlarında başladı.

HERKES KATILABİLİYOR

Yarışmada mülakat ve başvuru yok!

Alper Altun’un sunduğu ''Çözen Kazanır'' isimli yeni jenerasyon yarışma programı hafta içi her gün Türkiye saati ile 21.00'de, Avrupa saati ile 20.00'de izleyicilerle buluşuyor.

NASIL OYNANIR?

30 dakika süren programda 9 bilgi sorusunun yanı sıra 2 tahmin sorusu yer alıyor. İlk 9 soru bilgiye dayalı 4 şıktan oluşuyor.

PROGRAMA NASIL KATILIRIM?

Programa sadece seyirci değil yarışmacı olarak da katılım sağlanabiliyor. Evde veya herhangi bir yerde program yarışmacı olarak takip edilebiliyor. ''Çözen Kazanır''da sorular televizyon ekranlarından görülebilecek. Cevaplar ise telefon, bilgisayar ya da tabletten verilebilecek. Hızlı bir şekilde cevap verip en fazla puanı yapan yarışmacı sürpriz hediyelere ulaşacak.

5 BİN TL'LİK ÇEKİ SİZLERİ BEKLİYOR!

Yarışmaya katılmak için ekranda çıkan QR kodu ya da web bağlantısı tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmayı kazanı 5 bin TL’lik hediye çeki bekliyor.

Yarışmacı olduktan sonra 11 adetlik soru televizyon ekranlarına gelecek ve 5 saniye içerisinde cevap hakkı verilecek. Katılım hakkı 2,3 veya 4. gibi sorulardan da sağlanabilecek. Yarışmaya ertesi gün tekrar katılabilirsiniz.