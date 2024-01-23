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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Başak Demirtaş çıkışı: Adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu kaybeder
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Mesut Şahin
Cübbeli Ahmet Hoca katıldığı canlı yayında Başak Demirtaş'ın İBB Başkanlığı adaylığıyla ilgili bir soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Demirtaş'ın adaylığına olumlu baktığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Çünkü Ekrem İmamoğlu seçimi kaybeder" dedi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, TV 100 ekranlarında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerle ilgili tarafını ilan eden Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirtti.
"CUMHUR'UN YANINDAYIZ"
Sunucunun "Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur'un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur'un uygun olduğunu görüyorum." dedi.
"DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINA ÇOK İYİ BAKIYORUM"
"Başak Demirtaş'ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz" diye de sorulan Cübbeli Ahmet Hoca, "Çok iyi bakıyorum. Çünkü Ekrem bey kaybeder" ifadelerini kullandı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi