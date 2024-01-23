Cübbeli Ahmet Hoca'dan Başak Demirtaş çıkışı: Adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu kaybeder 

23 Ocak 2024 11:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 11:17

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, TV 100 ekranlarında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerle ilgili tarafını ilan eden Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini belirtti.

"CUMHUR'UN YANINDAYIZ"

Sunucunun "Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur'un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur'un uygun olduğunu görüyorum." dedi.

"DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINA ÇOK İYİ BAKIYORUM"

"Başak Demirtaş'ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz" diye de sorulan Cübbeli Ahmet Hoca, "Çok iyi bakıyorum. Çünkü Ekrem bey kaybeder" ifadelerini kullandı.