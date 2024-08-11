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Çukurova Uluslararası Havalimanı'na pistlerine ilk yolcu uçağı iniş yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Uçak, geleneksel su püskürme seremonisiyle karşılandı.

Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na, ilk yolcu uçağının inişi gerçekleşti.

Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleriyle süslü havalimanında seferler başladı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na pistlerine ilk yolcu uçağı iniş yaptı - 1. Resim

AÇILIŞI DÜN YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun dün katıldığı törenle açılan havalimanına ilk inişi, 11.43'te Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan havalanan "TK2462" sefer sayılı uçağı gerçekleştirdi.

THY'nin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin yaşatılması amacıyla "Gölbaşı" adını verdiği uçağın ardından, Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde filosuna kattığı "Cumhuriyet" isimli İzmir'den kalkan "PGT3010" sefer sayılı uçağı piste ulaştı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na pistlerine ilk yolcu uçağı iniş yaptı - 2. Resim

SU PÜSKÜRMELİ KARŞILAMA

Uçaklar, geleneksel su püskürme seremonisiyle karşılandı. Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan ilk kalkan sefer ise buradan aldığı yolcularla İstanbul'a dönmek için havalanan THY'nin "Gölbaşı" uçağı oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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