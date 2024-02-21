Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye yapay zeka tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada CHP'nin adaylarını yapay zeka ile kararlaştırmasına tepki gösteren Erdoğan, "Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar. Şimdi bir de 'adaylarımıza oy vereceksiniz' dayatmasını yapıyor. Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Burası yaratana bir can borcum var diyerek milletimizin bekası için borcunu ödemiş bir şehir. Afyonkarahisar için ne söylesek eksik kalır. Genel seçimlerde yüzde 64 gibi bir oyla bize destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Güçlü desteğini hep yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyunlarını sizlerle bozduk.

"31 MART'TA YİNE KRİTİK TERCİHLERDE BULUNACAĞIZ"

Terör örgütlerinin başını sizlerle birlikte ezdik. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle attık. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Yine çok kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon yine tercihin Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacak. 38 gün sonra bir kez daha sandık başına gideceğiz. Hazır mıyız? Geçtiğimiz 21 yılda kalkınma adımları ile ilk asrın eksikliklerini önemli ölçüde telafi ettik. Yeni asır ülkemizi zirveye çıkarmanın asrı olacaktır.

CHP'YE YAPAY ZEKA TEPKİSİ

Muhalefetin ne bizim gibi tecrübesi ne örnek gösterebilecekleri eserleri ne vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi seçerse bu acemiler de milletin karşısına 'işte adayımız' diye onu çıkarıyorlar. Şimdi bir de 'adaylarımıza oy vereceksiniz' dayatmasını yapıyor. Allah bunlara akıl fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin.

"MİLLETİN TOKADINI YEMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR"

14-28 Mayıs seçimlerinde milletin mesajını okumayanlar, 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar. Gerçekleri gizleyebileceklerini sananlar, milletin ferasetinin ne demek olduğunu bir kez daha görecekler. Bizde kelime hokkabazlıklarının arkasına saklanmaya çalışılan hakikatleri millete anlatmaktan geri durmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, rakiplerimizin içler acısı haline bakıp asla rehavete kapılmıyoruz."

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