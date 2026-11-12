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Cumhurbaşkanı Erdoğan “bekletilmesin” dedi: Dokunulmazlık hazırlığı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan “bekletilmesin” dedi: Dokunulmazlık hazırlığı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan “bekletilmesin” dedi: Dokunulmazlık hazırlığı

Adı rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz iddialarına karışan milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının Meclis gündemine gelebileceği belirtiliyor.

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Yücel Kayaoğlu
YÜCEL KAYAOĞLU

Meclis’te uzun süredir bekleyen ve Yeni Partili bazı milletvekillerinin rüşvet ve yolsuzluk iddialarını içeren dokunulmazlık dosyalarının raftan indirilebileceği belirtiliyor. TBMM’de sayıları binin üzerinde olan milletvekili dokunulmazlık dosyalarından rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi suçlamaları içeren dosyaların diğerlerinden ayrılarak gündeme alınmasına yönelik bir hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu dosyaların ‘bekletilmemesi’ yönünde görüş bildirdi. AK Parti kurmaylarına göre Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül başta olmak üzere diğer isimlerle ilgili dokunulmazlıklar yakın bir zamanda kaldırılabilir. Hatta bütçe sonrası bu dosyaların Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda görüşüleceği iddia ediliyor. AK Parti kaynakları “Son dönemde Sarıgül’le ilgili iddialar başta olmak üzere, Yeni Partili isimlerle ilgili iddiaların yer aldığı dosyaların bekletilmesinden dolayı bir rahatsızlık var. Cumhurbaşkanı da bu konuda bir çalışma yapılmasını istiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “bekletilmesin” dedi: Dokunulmazlık hazırlığı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan “bekletilmesin” dedi: Dokunulmazlık hazırlığı

AK PARTİ’DE İKİ GÖRÜŞ

AK Parti içinde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili dosyaların gündeme alınmasını isteyenler bulunsa da dokunulmazlık dosyalarının dönem sonuna ertelenmesine yönelik görüşler ağırlık kazanıyor. Parti içinde bu konuda yapılacak değerlendirmelerden sonra, nasıl bir yol izleneceğinde Cumhurbaşkanı’nın tavrı belirleyici olacak.

Mustafa Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “kara para aklama”, “dolandırıcılık” ve “nitelikli cinsel saldırı” iddialarını içeren fezleke hazırlanmıştı. AK Parti kulislerinde dosyanın Meclis’e ulaşmasından sonra Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılmasının yüksek ihtimal olduğu değerlendiriliyor. Bu kapsamda, sadece Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılabileceği, diğer isimlerle ilgili bir adım atılmayabileceği belirtiliyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınmasında salt çoğunluk yeterli sayılıyor.

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