Cumhurbaşkanı Erdoğan Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi