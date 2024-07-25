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Cumhurbaşkanı Erdoğan Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman&#039;ı kabul etti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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