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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan ile görüştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Görüşmede Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokol'ü ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan ile görüştü - 1. Resim

İŞ SÖZLEŞMELERİ PROTOKÜ ELE ALINDI 

Hak-İş Konfederasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, 22 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Kamu Çerçeve Protokolü konusunda görüştü. Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen son aşama ve taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletti" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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