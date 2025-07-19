Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kaan Ayhan arasında samimi diyalog: Durmak yok, yola devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milli futbolcu Kaan Ayhan arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Erdoğan'ın "Kaç çocuk var" sorusuna Ayhan'ın "2" cevabını vermesi üzerine, Erdoğan "Durmak yok, yola devam" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında bir araya geldiği sporcular ve gençlerin önerilerini dinledi.

Milli Futbolcu Kaan Ayhan, hem ailesinin hem de futbolun kendisini sigaradan uzak tuttuğu için şanslı hissettiğini belirterek, bu yüzden kendisini bir örnek olarak gördüğünü kaydetti.

ERDOĞAN'DAN AYHAN'A ÇOCUK TAVSİYESİ: DURMAK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğun var" sorusu üzerine Kaan Ayhan 2 cevabını verdi. Bunu üzerine Erdoğan, "Maşallah. Ama durmak yok değil mi? yola devam." dedi.

Ayhan, çocuklarının yaşlarının 1 ve 3 olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Kaan Ayhan "Şu an biraz zorlanıyoruz ama eve gidince bir konuşalım" ifadelerini kullandı.