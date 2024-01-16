Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü! 'Yeni bir başlangıç olacak'

16 Ocak 2024 21:02 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 21:06

Türkiye, ilk uzay yolcusunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermek için geri sayıma geçti. Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'ilk insanlı uzay misyonu' kapsamında astronot Alper Gezeravcı, Türkiye saati ile 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece uzay yolculuğuna başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü. Bakan arkadaşlarıyla Kabine Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, kabine üyelerinin selamlarını Gezervacı'ya iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezeravcı'nın yarın gece tarihi bir göreve çıkacağını belirtmesi üzerine Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanı'm" dedi.

"İNŞALLAH BU YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun."

Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum." dedi.

ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşme anlarına dair bir video paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz.

Alper Gezeravcı kardeşimize Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum."