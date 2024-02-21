Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ı bu sözlerle müjdelemişti: Radara görünmeden düşmanın inine girecek

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl KAAN için "Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını, düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?" demişti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Gururlandıran bu gelişmenin ardından KAAN'ın ilk duyurulduğu zaman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde verdiği konuşması yeniden gündem oldu. KAAN'a imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzak Sanayii'nin (TUSAŞ), Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda şunları söylemişti:

"Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Eyvallah... Bu millet yapar, inandı mı yapar. Atak Taarruz Helikopteri'mizin abisi diyebileceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'yi ilk kez havalandırdık. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir. Tabii şimdi bunlar birilerini çok rahatsız edecek. TCG Anadolu'ya, Altay'a, İMECE'ye, diğer projelerimize neler dediler biliyorsunuz. Bunlara da herhalde 'maket' diyeceklerdir.

"SUYUN ÖTESİNDEKİLER RAHATSIZ OLUYOR"

Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar, bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar, biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Bizi gerçeklikten kopmakla itham edenleri, umutlarını bağladıkları hayallerden uyandırmaya tek başına KAAN ve Hürjet bile yeter. Bugün buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize, demek ki doğru yoldayız. Öyleyse 'Durmak yok, yola devam.' diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

"TÜRKİYE YENİ BİR DEVRİN EŞİĞİNDEDİR"

Uzunca bir süredir, bu gücün sanayi tarafından mahrum bırakılan Türkiye artık yeni bir devrin eşiğindedir. Milli silahlarımız, milli uçaklarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız, Kızılelmalarımız, milli gemilerimiz, milli uydularımız, milli tankımız, tüfeğimiz daha niceleri için çok çalıştık ve başardık. Daha çok çalışmaya, daha da büyük başarılar kazanmaya devam edeceğiz. Biz hükümete geldiğimizde mühendislerimizin, işçilerimizin, kahraman askerlerimizin bu serzenişlerine kulak verdik, 'Artık yeter.' dedik. 'Bizim kendi mühendisimiz tasarlayacak, kendi işçimiz üretecek, kendi pilotumuz uçuracak.' dedik.

Bu iradeyi ortaya koyarak diğer alanlarla birlikte havacılıkta da az zamanda çok yol aldık. Vakıf ve özel sektörden ana yüklenicilerimiz bu platformları hayata geçirirken yüzlerce yüklenicimiz ve KOBİ'miz de alt sistemleri, milli olarak geliştirerek ve üreterek sistemdeki yerini alıyor. Üniversitelerimizin araştırma geliştirme çalışmalarına verdiği desteği de biliyoruz. Hamdolsun verilen emeklerin hepsinin de karşılığını aldık, alıyoruz.

"KAAN RADARLARA GÖRÜNMEDEN DÜŞMANIN İNİNE GİRECEK"

KAAN... Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını, düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üssüne geri dönecek. Üstelik bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak, ülkemizin kendi pilotları uçuracak. KAAN, işte bu uçağın adıdır. Ana görev sistemlerinin tamamı yerli ve milli olacak. KAAN kendi silahlarımızla, kendi radarımızla, kendi haberleşme, uçuş kontrol ve görev bilgisayarlarımızla donatılacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?"