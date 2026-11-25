Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci üzerinden muhalefeti eleştirdi. “Kimi muhalefet partileri çözümü engellemeye çalışıyor. Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, nasıl yan çizdiklerini görüyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı, “Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz” dedi. Bu hedefte kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı “Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar” diye vurguladı.

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Sözlerine şehit askerleri anarak başlayan Cumhurbaşkanı, 12 gün arayla yaşanan iki kazanın tüm ayrıntılarıyla araştırılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı “Tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır” diye vurguladı.

"YAN ÇİZDİKLERİNİ GÖRÜYORSUNUZ"

Muhalefetin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tavrını da eleştiren Cumhurbaşkanı "Sizler de nasıl mızıkçılık yaptıklarını, yan çizdiklerini görüyorsunuz. Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Unutmayın, siyaset kurumu sorunun değil, çözümün parçası olmalıdır. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

"KAPRİSLERE KURBAN ETMEYİZ"

Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açıldığını belirten Cumhurbaşkanı şunları söyledi:

Terörsüz Türkiye sürecini günlük siyasetin mevzi kazanma arayışlarının dışında tutmaya ihtimam gösterdik. Bu tavrımızda herhangi bir değişiklik yoktur. Ve olmayacaktır. Kardeşlerim unutmayın Siyaset yokuş yapma değil, sorunlara çözüm üretme yeridir. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Son derece kararlıyız. Türkiye’nin kaybettiği bir ortamda kimse kazanamaz. Süreç başarıya ulaşırsa Türkiye kazanır. Kazananın Türkiye olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

"TÜRKİYE BU MUSİBETTEN KURTULSUN"

“Amacımız huzurun kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir” diye belirten Cumhurbaşkanı “Türkiye yüzyılını önce terörsüz Türkiye ondan sonra da terörsüz bölge ile taçlandırmak istiyoruz. Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin. Anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz Türkiye 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

"KADINA ŞİDDET ALÇAKLIKTIR"

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Şiddet dünyanın neresinde kime yönelik olursa olsun kötüdür. Lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası, kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir. Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır.

Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiili müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi çoğu zaman fark edilmeyen sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır. Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür. Kadınları sosyal hayattan, ekonomik hayattan bilhassa en temel hakları olan eğitimden yoksun bırakan her uygulama bir şiddet türüdür. Kadınlar üzerinde siyasi görüşü, inancı, kutsal değerleri, hayat tarzı veya kılık kıyafeti sebebiyle psikolojik baskı kurmak bir şiddet türüdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

“HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ"

Şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor. Ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

"MÜCADELENİN SANCAKTARLIĞINI SÜRDÜRECEĞİM"

Bizim mücadelemiz şiddetin sadece fiziki boyutuyla sınırlı değildir. Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini, alın terini yok sayan, kadınlık onurunu zedeleyen bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır. Şiddetin ortaya çıkmasını engellemeye dönük, bütün politikalara ne kadar önem veriyorsak, şiddeti doğuran zihniyetle, ayrımcılıkla, istismarla, eşitsizlikle mücadeleyi de kadına yönelik şiddetle mücadelemizin asli unsuru olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

Her platformda kadınların haklarını cesaretle savunmuş ve bu süreçte kimi zaman haksız eleştirilere maruz kalmış bir siyasetçi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı, yürütülen çalışmaları şöyle sıraladı:

2014'teki değişiklikle Türk Ceza Kanunu'nda cinsel suçlar için öngörülen cezaları artırdık.

2020'de ihtisas mahkemelerini hayata geçirdik. 2021 ve 2022'de ceza kanunumuzda yaptığımız düzenlemelerle kadını hedef alan suçlarda cezaları artırdık.

Önleyici faaliyetler kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim ve seminerler düzenleyerek 8,2 milyon kişiye ulaştık.

Şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sunan şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı 88'e çıktı. Şu anda Aile Bakanlığımıza bağlı 651 sosyal hizmet kuruluşu ülkemizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilimizdeki 112 adet kadın konuk evi ve 451 şiddetle mücadele irtibat noktası yüksek hizmet standardıyla çalışmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Mızıkçılık yapıp yan çiziyorlar

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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