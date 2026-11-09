Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kamu hizmetinde sorumluluk' vurgusu: Gecesi, gündüzü, mesaisi olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Yönetici zor günde vatandaşın yanında olmalıdır. Taşıyacağınız unvanın içinde mülk ve idare gibi iki büyük kavram bulunuyor. Yönetici, milletine karşı büyük bir sorumluluk içindedir. Yönetici haksızlığa müsaade etmemeli" dedi. Erdoğan, kamu hizmetinde sorumlu davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Kaymakamın gecesi, gündüzü, mesaisi olmaz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Yönetici zor günde vatandaşın yanında olmalıdır. Taşıyacağınız unvanın içinde mülk ve idare gibi iki büyük kavram bulunuyor. Yönetici, milletine karşı büyük bir sorumluluk içindedir. Yönetici haksızlığa müsaade etmemeli" şeklinde konuştu.

Kamu hizmetinde sorumlu davranılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Kaymakamın gecesi, gündüzü, mesaisi olmaz. Tatili hafta sonu hiç olmaz. Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz. Madem devleti ve cumhurbaşkanını temsil gibi mesuliyeti ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek emanete gölge düşünmeyeceksiniz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Milletimize hizmet etmek üzere yeni görev yerlerine uğurlayacağımız genç kardeşlerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. 42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Sizleri yetiştiren ailelerinize bilgi ve tecrübeleriyle önünüze açan hocalarınıza, meslek büyüklerinize teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan İçişleri Bakanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Devletimizin kuruluşuna ve yükselişine hizmet eden bütün büyüklerimizi hürmetle iade ediyorum. Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safi Türk başta olmak üzere vazifesi uğrunda canını feda eden mülki idare amirlerimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Rabbim bizlere ve sizlere onların emanetini ve mirasını hakkıyla taşımayı nasip eylesin diyorum. Her birinize Cenab-ı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor. Yeni görev yerlerinizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada bir hususu sizlerin dikkatine öncelikle getirmek istiyorum. Bizler 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, milli mücadeleden Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir.

Asırlara sari bu tarih boyunca kurumlarımız değişmiş, yönetim usullerimiz gelişmiş, tüm bunlar çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmiştir. Fakat bütün bu değişimin içinde milletimizin idareciden beklediği temel vasıflar büyük oranda aynı kalmaya devam etmiştir. Yöneticinin güven vermesi, haksızlığa müsaade etmemesi, adaleti sağlaması, emaneti koruması, zor günde vatandaşın yanında olması bunların en başında gelmektedir. Devlet geleneğinin asıl kıymeti işte bu ahlaki sürekliliği bugünün hizmet anlayışında yaşatabilmektir.

Bilge Kağan'ın çağları aşan şu cümlesini önce kendime sonra da sizlerle birlikte tüm mülki idare amirlerimize burada hatırlatıyorum. Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım. Yaklaşık 1300 sene önce söylenmiş bu sözde yöneticinin milletine karşı duyduğu mesuliyet birinci vardır. Yine burada milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz, vazifenizi işaret böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir.

Değerli arkadaşlarım, taşıyacağınız unvanın içinde iki büyük kavram bulunuyor. Nedir bunlar? Mülk ve idare. Devlet düşüncemizde mülk, hükümranlığı, siyasi otoriteyi, ülkenin düzenini ve devletin hakimiyetini ifade eder. Adalet mülkün temelidir. Özdeğişi devletin hangi zeminde yükseleceğini, kurucu değerinin ne olduğunu gösteren vazgeçilmez bir pusuladır.

Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve ünvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir. Dolayısıyla ilçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valilerimiz faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimizde var, gözünde o nisbette ibrah olacaktır. Aksi durumda ise ne bizim insanımızın huzur ve selameti için verdiğimiz mücadelenin ne de bakanlıklarımızın ürettiği hizmet ve projelerin sahada karşılığı yeterince olmayacaktır. Onun için nerede görev yaparsanız yapın, sizin şahsi emeğiniz, beceri ve çabanız, temsil ettiğiniz makamın çok ötesinde bir etkiye sahiptir. Burada misafir ettiğim tüm kaymakam ve valilerimize şunu ifade ediyorum. Mülki İdare Amirliği sabah 9, akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkanı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ve ilçe için 24 saat boyunca dertlenen, mesai harcayan, emek veren kişidir. Hayattaki her başarı gibi kaymakamlık mesleğinde başarılı olmanın yolu da görevinize kendinizi vakfetmenizden geçiyor. Sizlerden bulunduğunuz ilçelerde bu hassasiyetle çalışmanızı istiyorum. Bakın çok açık söylüyorum.

"KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ"

Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz. Tatili hafta sonu hiç olmaz. Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz. Madem devleti ve cumhurbaşkanını temsil gibi mesuliyeti ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek emanete gölge düşünmeyeceksiniz. Yoksa kariyer olarak kendinize yanlış mesleği seçtiniz demektir. Ben şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak şahsımı en güzel, en başarılı, en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Sevgili genç kardeşlerim, birazdan çekeceğiniz kulağıda her biriniz bir ilçe adıyla karşılaşacaksınız. Şunu lütfen unutmayınız, o ilçelerde sizi bekleyen insanlar var emeğiyle geçinen aileler, hayal kuran gençler, ilgi bekleyen çocuklar, belki yalnız yaşayan büyüklerimiz var. O ilçenin her birinde kışın ayazına yazın güneşine aldırmadan toprağı alın teriyle işleyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. O ilçelerin her birinde sabahın erken saatlerinden gecenin bir yarısına kadar helal rızık peşinde koşan esnaflarımız, tüccarlarımız var. O ilçelerin her birinde Türkiye'nin kalkınma hamlesine destek olmak için canla başla çalışan sanayicilerimiz, iş adamlarımız var. Görev yerinize giderken o insanların hayatlarına dahil olacağınızı daima aklınızda tutun. Hükümet konaklarına sıkışıp kalmak yerine köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın, sokakla, çarşıyla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Devlet kapısı unutmayın. Hacet kapısıdır, ihtiyaç kapısıdır, çare kapısıdır. Kapınıza gelen vatandaşın sıkıntılarını sonuna kadar dinleyin. Elbette her talebi karşılamayabilirsiniz. Her sorunu çözemeyebilirsiniz. Bu durumda muhatabınızın anlayacağı bir üslupla sebebini izah edin, çözüm yollarını gösterin, insanımızı belirsizliğe mahkum etmeyin. Özellikle engelli kardeşlerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi Cenab-ı Allah'tan ve devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları ihmal etmeyin. Merhum Abdurrahim Karakoç ağabeyin şu iki mısrağını her zaman göz önünde bulundurmanızı bekliyorum.

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