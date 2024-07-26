Erdoğan'dan seçimin ardından ilk ziyaret! Baba ocağı Rize'de vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ayrından ilk ziyaretini Rize'ye yaptı.

Rize'ye muhteşem bir cami inşa edelim diyoruz. Şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir cami yapalım diyoruz.

HAVALİMANINDA YOĞUN İLGİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye geldi. Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nda kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti. Seçim sonrası ilk il ziyaretini Rize'ye yapacak olan Erdoğan'ı 2 gün boyunca yoğun bir program da bekliyor.