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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sagopa Kajmer'i sahnede dinledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" kapsamında sanatçılar Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Sagopa Kajmer’in 'Ateşten Gömlek' şarkısını sahnede dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı.

Erdoğan, programda katılan sanatçılar Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer ile katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sagopa Kajmeri sahnede dinledi - 1. Resim

SAGOPA KAJMER'İ SAHNEDE DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın devamında Sagopa Kajmer’in 'Ateşten Gömlek' şarkısını seslendirdiği performansını sahnede dinledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sagopa Kajmeri sahnede dinledi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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