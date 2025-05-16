Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sagopa Kajmer'i sahnede dinledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2025 23:02 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 23:19 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" kapsamında sanatçılar Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Sagopa Kajmer’in 'Ateşten Gömlek' şarkısını sahnede dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katıldı. Erdoğan, programda katılan sanatçılar Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer ile katılımcıları selamladı. SAGOPA KAJMER'İ SAHNEDE DİNLEDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın devamında Sagopa Kajmer’in 'Ateşten Gömlek' şarkısını seslendirdiği performansını sahnede dinledi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru