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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi: Dün yoldaşlık ettiklerini, bugün sırtından hançerliyorlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP&#039;ye yüklendi: Dün yoldaşlık ettiklerini, bugün sırtından hançerliyorlar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. CHP yönetimine sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Çıkar kavgasıyla uğraşmaktan dünya umurlarında değil. Dün yoldaşlık ettiklerini, bugün hançerlemekten geri durmuyorlar." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    "Değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Erzincan'daki maden ocağındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 9 işçimizin toprak altında kaldığı tespit edildi. Binlerce kişi bölgedeki arama faaliyetlerine destek veriliyor. İhtiyaç duyulan her türlü araç gereç de gönderiliyor. Toprak altından güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

    Maalesef bu sabah da Marmara'da bir kargo gemisi battı. Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı zorlu hava şartlarına rağmen bir an önce kardeşlerimizi kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir kez daha Erzincan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

    "YÜZDE 62 OY ORANI İLE TEVECCÜH GÖSTERDİNİZ"

    Samsun'da sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hamd olsun Samsun her gelişimizde bizi samimiyetle kucakladı. Sadece bununla kalmayıp sandıkta da desteğini bizden esirgemedi. Mayıs ayındaki seçimde Samsunlu kardeşlerim yüzde 62'şer oy oyanıyla teveccüh gösterdi. Türkiye Yüzyılı hedefimize verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 

    "ÇIKAR KAVGASIYLA UĞRAŞMAKTAN DÜNYA UMURLARINDA DEĞİL"

    Eski ve yeni genel başkanlarıyla, aday olamayanlarıyla hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar... Acaba hangimizin elinde kalacak diye. Çıkar kavgasıyla uğraşmaktan dünya umurlarında değil. Dün yoldaşlık ettiklerini, bugün hançerlemekten geri durmuyorlar. Bunların eser kazandırmak, şehirlerimiz için çalışmak gibi bir gayesi olabilir mi? CHP aynı kafayla yola devam ediyor.

    "TÜRKİYE CHP ZİHNİYETİNİN FATURASINI UZUN YILLAR ÖDEDİ"

    Türkiye 5 yıllık CHP zihniyeti döneminin ağır faturasını uzun yıllar ödemek zorunda kaldı. İstanbul'a başkan seçildiğimizde karşılaştığımız manzaraları anlatmaya gün yetmez. Zaten şu anda da çoğunuz İstanbul'un ne halde olduğunu çok iyi bilirsiniz. CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır. Sadece bir dönem bile buna maruz kalan şehirlerimiz bırakın hizmeti, mevcut halinin gerisine düştü. 

    "BU ÜLKEYİ ESERLERİMİZLE DONATMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

    31 Mart'ta da şehirlerimizden müjde alacağımıza inanıyorum. Her zaman Samsun yol açıcı, istikamet gösterici vasfıyla öne çıkmış bir şehirdir. Bu seçimde de sizden aynı liderliği bekliyoruz. Sizlerden bir kez daha destek istiyoruz. Sandık başında vuracağınız mühürle sadece kendinizin değil, çocuklarınızın nasıl bir şehirde yaşayacağının kararını da vereceksiniz. Şehirlerimizi alt ve üst yapısıyla geliştirerek evlatlarımıza daha güçlü bir vatan bırakmakla mükellefiz. Bu ülkenin her karış toprağını eserlerimizle donatmak boynumuzun borcudur. 

    "ESER VE HİZMET KONUSUNDA BİZİMLE YARIŞACAK KİMSE TANIMIYORUZ"

    Seçime kadar hep beraber çok çalışmalıyız. Kapı kapı dolaşacağız. AK Parti'nin alameti farikası nedir diye sorarsanız, eser ve hizmettir. Bu hakikati herkes de kabul eder. Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla Cumhuriyetimize destek olan bir partidir. Eser ve hizmet konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Vizyon, proje ve yatırım konusunda da bizimle yarışacak kimse çıkmadı."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yüklendi: Dün yoldaşlık ettiklerini, bugün sırtından hançerliyorlar
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