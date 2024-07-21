Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete spor arasını basketbol maçıyla verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs dönüşü parkeye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, basketbol maçını 80-34 kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs dönüşü soluğu spor salonunda aldı. Sağlığına dikkat eden Erdoğan, düzenli basketbol maçlarına da devam ediyor.

FARKLI PROVA

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrasında paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından "Maç sonrası özçekim..." ifadeleriyle paylaşım yapan AK Partili Varank, kazanan takımı duyurmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oynadığı yeşil takım, beyaz takımı 80-34 mağlup etti.

Fotoğrafta ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.