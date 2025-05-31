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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi! Somalili ve Bulgaristanlı mevkidaşları ile görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yoğun diplomasi! Somalili ve Bulgaristanlı mevkidaşları ile görüştü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti. Öte yandan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Mahmud ile görüştü - 1. Resim

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

KURBAN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ 

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini, bu alanlardaki iş birliğinin umut vadettiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

BULGARİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayii ve enerji alanındaki iş birliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi! Somalili ve Bulgaristanlı mevkidaşları ile görüştü - 2. Resim

RUSYA-UKRAYNA BARIŞINA DİKKAT ÇEKTİ 

Cumhurbaşkanımız Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan’ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul’da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti.

DOĞUM GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in yaklaşan doğum gününü kutladı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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