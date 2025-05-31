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Haberler > Yaşam > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını 10 yıldır uyguluyorlar! Yozgat'ın bu köyü Türkiye'de ilki yaptı: 20 yıllık alışkanlık rafa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını 10 yıldır uyguluyorlar! Yozgat'ın bu köyü Türkiye'de ilki yaptı: 20 yıllık alışkanlık rafa kalktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ın Haydarbeyli Köyü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak verdi ve sigarayı bıraktı. 200 haneli köy 10 yıl önce sigara içmeye son verdi ve "Sigara içilmeyen köy" olarak adını duyurdu.

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli Köyü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bırakma çağrısı üzerine 2015'te harekete geçti ve sigarayı bıraktı. 

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyün sokaklarında, evlerde ve kıraathanelerde sigara içilmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını 10 yıldır uyguluyorlar! Yozgat'ın bu köyü Türkiye'de ilki yaptı: 20 yıllık alışkanlık rafa kalktı - 1. Resim

Kararlı duruşuyla "sigara içilmeyen köy" olarak anılan Haydarbeyli'de bu bağımlılığın yerini yürüyüşler, sohbetler ve birlikte zaman geçirilen temiz ortamlar aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını 10 yıldır uyguluyorlar! Yozgat'ın bu köyü Türkiye'de ilki yaptı: 20 yıllık alışkanlık rafa kalktı - 2. Resim

BİR KİŞİ BİLE SİGARA İÇMİYOR

Muhtar Recep Uğurlu "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sigarayı bıraktık. Artık 'sigara içilmeyen köy' olarak anılıyor. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Köye gelen misafirlere de örnek oluyoruz. Köyümüzde sigara içilmediğini anlatıyor, sokaklarda izmarit dahi bulunmadığını gösteriyoruz. Yaklaşık 180-200 kişinin yaşadığı bu köyde kimsenin sigara içmemesi, bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını 10 yıldır uyguluyorlar! Yozgat'ın bu köyü Türkiye'de ilki yaptı: 20 yıllık alışkanlık rafa kalktı - 3. Resim

20 YILLIK ALIŞKANLIĞINA SON VERDİ

Köy sakinlerinden Hacıgül Karadavut da 20 yıl boyunca sigara içtiğini ancak alınan kararla bu alışkanlığa son verdiğini söyledi.

Sigaranın bırakılmasıyla yaşadığı sağlık sorunlarının azaldığını, maddi ve manevi olarak daha iyi hissettiğini anlatan Karadavut, bunu herkese tavsiye etti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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