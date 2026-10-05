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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)'ne katıldı.

Erdoğan zirve kapsamında, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nicolls'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti

UZAY ARACI PROJESİNDE DEV ADIM ATILDI

77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuşan Erdoğan, yaklaşık üç buçuk ton ağırlığındaki yerli uzay aracının montajının tamamlandığını duyurdu.

Erdoğan, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

İnşallah Türkiye, insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek; nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir. 2021 yılında açıkladığımız Milli Uzay Programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de Ay'dır. Bundan 5 sene önce programı açıklarken Ay'a gitme hedefi koymuş, bunu da milletimizle paylaşmıştık. Ufku dar, vizyonu sığ, muhayyilesi kıt kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay Araştırma Programımız kapsamında geliştirdiğimiz Ay Uzay Aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX yöneticilerini kabul etti
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Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay Uzay Aracımızın yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi İMECE ve Türksat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz. Yani her seferinde sıfırdan başlamıyor, bir önceki görevde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi bir sonraki hedefimize taşıyoruz.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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