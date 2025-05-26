Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: AK Parti'den yeni anayasa için hızlı adım

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni anayasa çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 10 kişilik Anayasa Komisyonu kuruyor. Öte yandan AK Parti MKYK toplantısında ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecine dair hassasiyet uyarısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanlış anlaşılmalardan kaçınılmasını istedi.

AK Parti yeni anayasa çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bugün düzenlenen parti MKYK'sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa çalışmalarının hızlandırılması kapsamında bir Anayasa Komisyonu kurulması talimatı verdi.

Halihazırda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından dört çalıştay gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında kurulması kararı alınan Anayasa Komisyonu'nda 10 üyenin yer alması bekleniyor.

Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz ile Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'un yer alması bekleniyor.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYA MAHAL VERMEYİN"

Öte yandan toplantıda Erdoğan, MKYK üyelerine "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında da bir dizi talimatlarda bulundu. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci hakkında kullandığınız dile dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara mahal verecek ifadeler kullanmaktan kaçının. Süreç çok hassas. Terör bitmesin diye uğraşanlar var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süreç başarıya ulaşırsa DEM'in Türkiye partisi olmasının önü açılır." değerlendirmesini de yaptı.