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    Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Külliye'de bir araya geldi.

    Görüşmenin ana gündem maddesinin Meclis çalışma takvimi ve İsveç'in NATO Üyelik süreci olması bekleniyor. 16 Ocak'ta meclisin yeniden çalışmaya başlaması bekleniyor. Meclis'in en önemli gündem maddesi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yasa teklifi olacak. TBMM Dışilişkiler Komisyonunda AK Parti, MHP ve CHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

    Aynı zamanda görüşmede Can Atalay ile ilgili Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının da masaya gelmesi bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaErdoğanTbmmNuman Kurtulmuş
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
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