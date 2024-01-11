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    Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 15:00'te Külliye'de görüşecek.

    Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

    NUMAN KURTULMUŞ'LA DA GÖRÜŞECEK

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanBahçeliKülliye
    Haberler > Gündem > Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
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