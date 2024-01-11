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Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 15:00'te Külliye'de görüşecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
NUMAN KURTULMUŞ'LA DA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi