Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

11 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 12:50

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

NUMAN KURTULMUŞ'LA DA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.