Erdoğan isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi: "Beşiktaş'taki faciada başlarını kuma gömdüler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Geleneksel TÜRGEV iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Gayrettepe'de yaşanan yangın faciasında 29 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Başlarını kuma gömdüler" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin daha büyük zaferlerin müjdecisi olduğunu belirten Erdoğan, "Zafer bayrağını burçlara dikecek, zamanı geldiğinde nöbetimizi gönül huzuruyla devredeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizi nice Ramazanlara eriştirmesini niyaz ediyorum.

TÜRGEV tam 28 yıldır ülkemize ve gençlerimize sahip çıkıyor. 40 bin 500'ü aşkın mezunumuz hem ülkemizde hem de dünyada insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eser kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV bizim için hep farklı oldu. Bir gencimize daha ulaşmak için çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her hayırsevere teşekkür ederim. Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, doktorlarını, siyasetçilerini, örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin.

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

Meyve veren ağaç taşlanır. TÜRGEV gibi vakıflarımız ülkemizdeki belli çevreleri her zaman rahatsız etti. İftira ve yalan furyasının hedefi oldunuz. Sizleri yıpratmak isteyen nice saldırının kurbanı oldunuz. Ne siz ne de biz bunların hiçbirine aldırmadık. Hukuktan, halka ve hakka hizmet yolundan ayrılmadık. Bugün de aynı duruşla hareket ediyoruz. Sen doğru olursa, dürüst olursan eğri er yada geç mutlaka belasını bulur diyoruz.

BEŞİKTAŞ'TA 29 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BİNAYA RUHSATI VERENLER KİMLER?

Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, işçinin ve emekçinin hakkından bahseden bunlar Beşiktaş'taki hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt katını gazino haline getirenler kim? Şimdi savcılarımızla bunu kovalamaya devam ediyoruz. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler?