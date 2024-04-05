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Haberler > Gündem > Erdoğan isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi: "Beşiktaş'taki faciada başlarını kuma gömdüler"

Erdoğan isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi: "Beşiktaş'taki faciada başlarını kuma gömdüler"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan isim vermeden İmamoğlu&#039;nu eleştirdi: &quot;Beşiktaş&#039;taki faciada başlarını kuma gömdüler&quot;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel TÜRGEV iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Gayrettepe'de yaşanan yangın faciasında 29 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İşçinin ve emekçinin hakkından bahsedenlerin başını kuma gömdüğünü söyleyen Erdoğan, "İnşaat imar ruhsatını verenler kimler? Savcılarımız soruşturuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Geleneksel TÜRGEV iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Gayrettepe'de yaşanan yangın faciasında 29 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Başlarını kuma gömdüler" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin daha büyük zaferlerin müjdecisi olduğunu belirten Erdoğan, "Zafer bayrağını burçlara dikecek, zamanı geldiğinde nöbetimizi gönül huzuruyla devredeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:
 
"Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizi nice Ramazanlara eriştirmesini niyaz ediyorum.

TÜRGEV tam 28 yıldır ülkemize ve gençlerimize sahip çıkıyor. 40 bin 500'ü aşkın mezunumuz hem ülkemizde hem de dünyada insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eser kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV bizim için hep farklı oldu. Bir gencimize daha ulaşmak için çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her hayırsevere teşekkür ederim. Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, doktorlarını, siyasetçilerini, örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin.

"MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"

Meyve veren ağaç taşlanır. TÜRGEV gibi vakıflarımız ülkemizdeki belli çevreleri her zaman rahatsız etti. İftira ve yalan furyasının hedefi oldunuz. Sizleri yıpratmak isteyen nice saldırının kurbanı oldunuz. Ne siz ne de biz bunların hiçbirine aldırmadık. Hukuktan, halka ve hakka hizmet yolundan ayrılmadık. Bugün de aynı duruşla hareket ediyoruz. Sen doğru olursa, dürüst olursan eğri er yada geç mutlaka belasını bulur diyoruz. 

BEŞİKTAŞ'TA 29 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BİNAYA RUHSATI VERENLER KİMLER?

Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, işçinin ve emekçinin hakkından bahseden bunlar Beşiktaş'taki hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt katını gazino haline getirenler kim? Şimdi savcılarımızla bunu kovalamaya devam ediyoruz. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler?

Erdoğan isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirdi:

Zerre kadar vicdanı olan herkesin tepkisini çekmesi gerekenler başlarını kuma gömüyorlar. Kendi günahlarını nasıl örteceklerini düşünüyorlar.

31 MART DAHA BÜYÜK ZAFERLERİN MUŞTUCUSU OLACAK

Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Sandık sonuçlarının davamız ve mücadelemiz açısından hayırlı olacağına inanıyoruz.
 
31 Mart daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştucusu olacaktır. Yolumuza yenilenmiş tazelenmiş, çok daha güçlenmiş olarak devam edeceğiz. Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizin zafer sancağını dikecek, gönül huzuruyla nöbetimizi sizlere devredeceğiz.

GENÇLERİMİZİN ZAMANININ MİSAFİRİYİZ

Bedel ödesek bile ülkemize, insanımıza, siz gençlerimize bedel ödettirmemeye çalıştık. İmkanlarımızı zorlayarak üzerimize düşeni yapacağız.
 
Artık biz siz gençlerimizin zamanının misafiriyiz. Bizden önceki aksiyon, fikir ve gönül adamlarının emanet ettiği, bizim de canımız pahasına sahip çıktığımız davamızı yakında sizler omuzlayacaksınız."
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AKM 6 Nisan 2024 06:20

kesin senin belediyeler izin vermiştir buna ne dersin tamam anladık belediyeleri kaybedince öküz altında buzağı aramaya çalışma şu bir gerçek tipik Türkiye klasiği önce kaza oluyor peşinden tedbirimizi alıyoruz mubarek ramazanda Allah hepsine rahmet eylesin

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