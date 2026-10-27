Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.00'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından gözler iki liderin ele aldığı konulara çevrildi.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BEŞTEPE'DE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan ile Bahçeli'nin saat 14.00'te görüşeceğini duyurmuştu.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."

Duyurunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Beştepe'de görüştü

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede hangi konuların ele alındığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Görüşmenin süresine ve içeriğine ilişkin ayrıntılar da henüz paylaşılmadı.

İKİ LİDER AĞUSTOS AYINDA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, 6 Ağustos 2026 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

Basına kapalı gerçekleştirilen o görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüş, görüşmenin ardından içeriğine ilişkin resmî açıklama yapılmamıştı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala