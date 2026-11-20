Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'nda dernek üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan'a, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde çekilen fotoğrafı hediye edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen buluşmada Erdoğan, Kadim Dostlar Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Dernek üyeleriyle tek tek tokalaşarak selamlaşan Erdoğan, katılımcılarla kadim dostluk üzerine sohbet etti ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nostaljik hediye! O fotoğraf yıllar öncesine götürdü

1994 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI HEDİYE ETTİ

Buluşmanın sonunda Kadim Dostlar Derneği Başkanı Yakup Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken bir hediye takdim etti.

Sucuoğlu, Erdoğan'a 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde Üsküdar Vapuru'nun kaptan köşkünde çektirdiği fotoğrafı hediye etti.

Erdoğan, buluşmanın sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nostaljik hediye! O fotoğraf yıllar öncesine götürdü

BULUŞMADA KİMLER YER ALDI?

Kadim Dostlar Buluşması'na AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Ahmet Büyükgümüş ve Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nostaljik hediye! O fotoğraf yıllar öncesine götürdü

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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