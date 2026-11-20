Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye yönelik eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi. "Biz gökten zembille inmedik, milletin sinesinden çıktık" diyen Erdoğan, partinin milletle bağını koparmayacağını vurguladı. AK Parti'nin içinden ve dışından gelen eleştirilere açık olduklarını belirten Erdoğan, "Sırça köşkleri yıktık, tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanarak teşkilatına bencillik, kibir ve gösterişten uzak durma çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan “Partimizle ilgili üst perdeden ahkâm kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum. Biz gökten zembille inmedik, milletin sinesinden çıktık, sırça köşkleri yıktık. Biz Kafdağı’nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Bir sıkıntı varsa gerekeni yine biz yaparız.” açıklamalarında bulundu.

AK Parti Kongre Merkezinde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük partisi ve 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en geniş ailesi olduğunu ifade etti. Kuruldukları günden beri milletten asla kopmadıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: İlçe yönetim kurulu üyemizden cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiç kimse, hiçbir arkadaşımız kendisini ses geçirmez duvarların içine saklayamaz.

Biz Kafdağı’nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik, milletin arasındayız. Oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık. Yapamadıklarımızın da farkındayız. O hedeflere ulaşmak için de canla başla çalışıyoruz. Biz buraya gökten zembille inmedik. Milletin sinesinden çıktık. Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz.

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OYUNLARA GELMEYECEĞİZ

Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiğini iyi biliyoruz. AK Parti’nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye’nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyununa gelmeyeceğiz. Boşvermişlik, adam sendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi bünyeyi içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız.

İĞNEYİ KENDİMİZE BATIRIRIZ

Kimin ne sıkıntısı, ne şikâyeti varsa bizim de ondan haberimiz olur ve onu uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız. Bizim sokakla bağımız hiç kopmadı. Bir defa şunu herkesin, özellikle de medya ve sosyal medyada partimizle ilgili üst perdeden ahkâm kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum. Kusurumuz varsa çözmek için gayret gösteriyoruz. İğneyi kendimize batırırız. Dolayısıyla bizim hiçbir kompleksimiz, hiçbir çekincemiz yok.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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