Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeyi "Büyük bir hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün" sözleriyle değerlendirdi.

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Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen KIZILELMA, test ve eğitim sürecinde bugüne kadar 600 sorti gerçekleştirdi. Kabul testlerini tamamlayan ilk 3 platformun güvenlik güçlerine teslim edilmesiyle proje önemli bir aşamayı geride bıraktı. Baykar, bu teslimatla Türkiye’nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da KIZILELMA’nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

KIZILELMA'da tarihi eşik aşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük hayal gerçek oldu

Bugünü tarihi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün…

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı.

Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum"

İLK UÇUŞUNU 2022'DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021’de paylaşılan KIZILELMA, 12 Mart 2022’de üretim hattına girdi. İlk uçuşunu ise 14 Aralık 2022’de gerçekleştirdi. Proje, sonraki yıllarda yapılan testlerle hava-hava muharebesi, otonom uçuş ve farklı mühimmatların kullanımı alanlarında önemli kabiliyetler kazandı.

KIZILELMA, 24 Nisan 2023’te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracı yakın kol uçuşunu gerçekleştirdi. 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’da ise halka açık olarak insanlı savaş uçakları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile önemli kol uçuşlarına imza attı.

KIZILELMA'da tarihi eşik aşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük hayal gerçek oldu

JET MOTORLU HEDEFİ FÜZEYLE VURDU

Platform, 29 Kasım 2025’te Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte önemli bir başarıya imza attı. ASELSAN’ın MURAD AESA radarıyla tespit edilen jet motorlu hedef uçak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vuruldu. Baykar, bu başarıyla KIZILELMA’nın jet motorlu bir hava hedefini görüş ötesi füzeyle vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olduğunu duyurdu.

2026 yılında da test faaliyetleri sürdü. KIZILELMA, İtalyan M-346 uçaklarıyla otonom formasyon uçuşu gerçekleştirdi; JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini vurdu. Dahili mühimmat yuvasından yapılan atış testleri de başarıyla tamamlandı.

KIZILELMA'da tarihi eşik aşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük hayal gerçek oldu

İHRACATTA DA DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

KIZILELMA projesini öz kaynaklarıyla geliştiren Baykar, insansız hava aracı ihracatında da öne çıkıyor.

Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde eden Baykar, Bayraktar TB2 için 37, AKINCI için 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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