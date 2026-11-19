Türk savunma sanayisinde tarihi bir başarıya daha imza atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi. İlk etapta 3 KIZILELMA teslim edilirken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "20 yıllık hayalimiz, ülkümüz… KIZILELMA'mız göreve başlıyor!" sözleriyle tarihi gelişmeyi duyurdu.

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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine alındı.

Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yaptığı açıklamaya göre, tamamen öz kaynaklarla geliştirilen KIZILELMA için bugüne kadar toplam 600 test ve eğitim sortisi gerçekleştirildi.

İlk etapta 3 insansız savaş uçağının teslim edilmesiyle Türkiye, Baykar'ın açıklamasına göre dünya havacılık tarihinde operasyonel olarak insansız savaş uçağını envanterine alan ilk ülke oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR: 20 YILLIK HAYALİMİZ, ÜLKÜMÜZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın envantere girmesini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"20 yıllık hayalimiz, ülkümüz… KIZILELMA'mız göreve başlıyor!

İlkleriyle dünya havacılık tarihine geçen ve sayısız testi başarıyla tamamlayan KIZILELMA, bugün bir ilke daha imza atıyor. Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı envantere giriyor.

Vatanımızın her karış toprağını ve göklerimizi korumak üzere 3 adet KIZILELMA'mızı güvenlik güçlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz.

Bu yolculukta desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarımıza ve tüm güvenlik güçlerimize;

ASELSAN'a, ROKETSAN'a, TÜBİTAK'a, tüm paydaş kurumlarımıza ve Baykar'daki tüm yol arkadaşlarımıza destekleri ve emekleri için gönülden teşekkür ediyoruz.

Dualarını, desteklerini ilk günden beri hissettiğimiz aziz milletimize minnettarız.

Hakk'ın rahmetine kavuşan yol arkadaşlarımızı ve merhum babamız Özdemir Bayraktar'ı rahmet ve minnetle anıyoruz.

KIZILELMA'mız vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

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