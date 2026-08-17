Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenleri andı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla duygu ve düşüncelerini ileten Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ..."

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

17 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti... Saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma neden oldu.

Depremde resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı seviyelerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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