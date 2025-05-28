Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman Azerbaycan'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Bağımsızlık Günü Programı'nda Azerbaycan'ın daima yanında olacağını söyledi. Karabağ'ın bağımsızlığına da değinen Cumhurbaşkanı, "30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için barış hikayesi yazma hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Daima Azerbaycan'ın yanında olacağız" diyen Erdoğan, "30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için barış hikayesi yazma hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"86 milyonun selamını iletiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Azerbaycan'la aramızdaki muhabbeti güçlendirerek devam edeceğiz. Zor günlerde de Azerbaycan'ın yanında olacağız.

"KARABAĞ İÇİN BAŞARI YAZMA VAKTİ"

1918'de Azerbaycan'da kurulan Cumhuriyet idaresi nasıl istiklalin timsali haline geldiyse Karabağ'daki zafer de bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü kılıyor.

Bugün ne mutlu ki Laçin'deki havalimanını açmak bize nasip oldu.

İlham kardeşimin eşsiz katkılarıyla münasebetlerimiz tüm dünyaya örnek olacak şekilde.

30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık barış ve başarı yazma vaktidir"