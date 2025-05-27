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Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek! Erbakan iddiası gündem olmuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;a tazminat ödeyecek! Erbakan iddiası gündem olmuştu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı. Dava, Karamollaoğlu'nun Erdoğan ve Erbakan'la ilgili iddiası nedeniyle açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024'de bir televizyon programındaki konuşmasında dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini açıkladı.

Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu

ERBAKAN'LA İLGİLİ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Avukat Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanımızı, Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse atmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya uğradığı iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız tarafından 70 bin TL manevi tazminata hükmetti".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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