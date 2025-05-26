Erdoğan kendine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bizim yoldaşlarımız elitler, sırça köşklerde oturanlar değil boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir" sözlerinin ardından Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten çarpıcı iddia geldi. TGRT Haber'de konuşan Cem Küçük, “Erdoğan kendine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Her Mahallesiyle İstanbul Programı”nda yaptığı konuşmada "Bizim yol arkadaşlarımız elitler, sırça köşklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yol arkadaşlarımız Allah'tan başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış bir hareketiz. Biz ikbal için bu yola revan olmadık. Garibin elinden tutmak, yetim başını okşamak, yoksulun fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık." ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Erdoğan'ın sözlerine Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten çarpıcı yorum geldi. TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına katılan Cem Küçük, “Erdoğan kendine yakın bazı müteahhitleri tasfiye edecek.” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Özgür Özel'in hedef gösterdiği gazetecileri savunduğunu söyleyen Cem Küçük, "Erdoğan, Özel bize saldırdığı için bizlere sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyoruz. " dedi.

Erdoğan'ın "yalılarda oturan tuzu kurulara" işaret etmesine dikkat çeken Cem Küçük, "Ben bu olaylar bittiğinde Erdoğan'ın kendisine yakın olan müteahhitleri de bazı isimleri de tasfiye edeceğini düşünüyorum. Bu benim görüşüm, başkası katılmayabilir. İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'ın ifadesinde ön plana çıkan isimler, kamera bantlamada öne çıkan müteahhitler medyada çok ön plana çıkarılıyor. AK Parti içerisinde "Erdoğan gidecek düşüncesiyle" CHP'ye yanaşan isimler tasfiye edilecek." ifadelerini kullandı.