Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da! "Pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da açıklamalarda bulundu. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki bağı daha da güçlendireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızda ve çevresinde pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma kabiliyetimizin gelişmesini zaruret olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Üç ülke arasındaki bağı daha da güçlendireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızda ve çevresinde pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma kabiliyetimizin gelişmesini zaruret olarak görüyoruz." dedi.

"Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur." diyen Erdoğan, "Buradan tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve acil insani yardımlarının ulaşması için İsrail üzerinde yaptıkları baskıyı artırmaları için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Ülkelerimiz arasındaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Sabah açılışını yaptığımız Laçin Havalimanı'nın bölgenin hasret kaldığı kalkınmaya ve dünya ile entegrasyonuna önemli katkısı olacağına inanıyorum.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMAYA HAZIR"

Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü tarihi ve beşeri ilişkileri daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilimin ateşle sonuçlandırılmasından memnuniyet duyuyoruz. Süreç boyunca sergilediği serin kanlı duruşla Şahbaz kardeşimi tebrik ediyorum. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.

"PEK ÇOK SINAMAYI AYNI ANDA YAŞIYORUZ"

Ülkelerimiz Avrasya'nın kesişim noktasında son derece bir stratejik bölgede konumlanıyor. Coğrafyamızda ve çevresinde pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma kabiliyetimizin gelişmesini zaruret olarak görüyoruz. Üçlü iş birliğimizi daha da ilerletmek için bugün önemli konularda fikir teatisinde bulunuyoruz.

DÜNYAYA "İSRAİL'E BASKIYI ARTIRIN" ÇAĞRISI

Üçlü iş birliğimizi çok daha ileri noktaya taşıyacak, halklarımıza yeni eserler kazandıracağız. Kutuplaşmanın derinleştiği, bloklaşmanın arttığı bugünlerde uluslararası sitemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. Uluslararası sistemin içinde bulunduğu krizin ve bu noktada açık örneğin, İsrail’in Filistin’de durmak bilmeyen mezalimi ve bu mezalim karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Gazze'de göz göre göre katledilen masum çocuklar ve insanların haklarını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgemizin huzurunu bozmaya çalışan tüm girişimlerine karşı duracağımızı vurgulamak istiyorum. Bölgemiz kana ve gözyaşına doymuştur. Buradan tüm dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve acil insani yardımlarının ulaşması için İsrail üzerinde yaptıkları baskıyı artırmaları için çağrıda bulunuyoruz."