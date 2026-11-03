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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye mesajı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye mesajı!
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaşımında Bahçeli ailesinin acısını paylaştığını belirterek merhumeye Allah’tan rahmet diledi.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Haberi alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

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Erdoğan paylaşımında; "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb’im mekânını cennet, derecatını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

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