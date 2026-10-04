Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında açıklanan dış ticaret verilerinin ardından ihracattaki rekorlara dikkat çekti. Yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, “2026’nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî bir başarıya imza attık” dedi. Erdoğan, bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı eylül ayı dış ticaret verilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'ihracat rekoru' mesajı: Tarihî bir başarıya imza attık

ERDOĞAN: YENİ BİR REKOR KIRDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk 9 ayında ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Erdoğan, “Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATI”

Eylül ayındaki ihracat performansına da dikkat çeken Erdoğan, “Eylül’de 26 milyar dolarlık ihracat yaparak cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Böylelikle 2026’nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî bir başarıya imza attık” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara çıktı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACATTA TARİHÎ ZİRVE

Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracata ilişkin de “Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat ise verileri açıklarken 2026 yılı Orta Vadeli Program'da belirlenen ihracat hedefinin yıl tamamlanmadan aşıldığını duyurmuştu. Bolat, OVP'de 282 milyar dolar olarak belirlenen hedefin eylül itibarıyla geçildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'ihracat rekoru' mesajı: Tarihî bir başarıya imza attık

“KALKINMA VE BÜYÜME ROTASINDA İLERLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaş ve krizlere de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir.”

Erdoğan, paylaşımını “Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız” sözleriyle tamamladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

HİZMET İHRACATINDA DA REKOR

Bakan Bolat'ın açıkladığı verilere göre eylül itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış hizmet ihracatı 125,4 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Mal ve hizmet ihracatının toplamı ise 409,1 milyar dolar oldu. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 411 milyar dolarlık hedefe yaklaşılmasıyla ilgili, “O hedefe de sadece 900 milyon dolar kaldı” demişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala