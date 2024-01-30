Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler! İBB'nin borcu üzerinden verip veriştirdi

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. İBB'nin yaptığı borçlanmaları eleştiren Erdoğan, "İBB'yi aldığım zaman borcumuz 2,8 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettim. Şimdi 3 milyar dolar İBB'nin borcu var. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin yaptığı borçlanmaları eleştirdi.

"BUNLARIN TEK DERDİ BECERİSİZLİKLERİNİ ÖRTMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB'yi aldığım zaman borcumuz 2,8 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettim. Şimdi 3 milyar dolar İBB'nin borcu var. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek. Biz hükümet çalışmalarını yürütürken kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz." dedi.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN VATANDAŞIMIZI ALDATMAYA KALKMADIK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "31 Mart'ta gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek. İnsanlarımız gerçek belediyeciliğin üretkenliği ile buluşacaktır. Seçimden seçime insanımızın kapısına giden bir kadro olmadık, olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Herhangi bir sebeple gereğini ifa edemediğimiz vaatlerimizin hesabını da açık yüreklilikle verdik."