Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KAAN mesajı: Aynı F-16 gibi, daha neler gelecek neler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağımız KAAN'ın bu sabah ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasıyla ilgili konuştu. Savunma sanayiindeki atılımın devam edeceğini belirten Erdoğan, "Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini yaşadık. KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen mitinginde konuştu. Bugün ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçağımız KAAN hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiindeki adımların kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

"GURUR GÜNÜ"

"Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini yaşadık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kritik aşamayı geride bıraktı. KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Böylece Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme aşamasında çok önemli bir şeyi yaptı." ifadelerini kullandı.

"YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

"AYNI F-16 GİBİ"

Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler."

"TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKTI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından milli muharip uçağımız KAAN'la ilgili paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda şunlar söylendi;

"Bugün Türk savunma sanayisinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Millî muharip uçağımız Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, kendi 5’inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.

“Yapamazlar” diyen öz güven fukaralarına, “parçası kalorifer peteğine benziyor” diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan iş birlikçilere rağmen millî muharip uçağımız, hamdolsun bugün göklerle buluştu. Dosta güven, düşmana korku salan Kaan’ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz."